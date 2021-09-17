17 сентября тренерский штаб сборной Украины назвал список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, в гостях) и Боснии и Герцеговины (12 октября, дома).

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В составе не нашлось места полузащитнику «Аталанты» из Бергамо Руслану Малиновскому, у которого ранее произошел конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

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Летом Малиновский выступил на Евро-2020, где сыграл во всех матчах Украины, кроме четвертьфинала против Англии.

В сентябре Малиновский отыграл 41 минут против Казахстана и Франции и не поучаствовал в товарищеском матче с Чехией.

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