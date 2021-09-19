Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него есть личный конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Футболиста не вызвали на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

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«Дзюбы не было в сборной в сентябре, потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение? Безусловно. Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс»

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За сборную России Дзюба сыграл 55 матчей, забив 30 мячей.

Команда в шести матчах отбора ЧМ-2022 набрала 13 очков и идет на втором месте в группе H.

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