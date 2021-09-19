Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал о встрече с Зинедином Зиданом после финала чемпионата мира-2006. В дополнительное время той встречи итальянец сказал Зидану что-то оскорбительное, на что француз отреагировал ударом головой в грудь. Зидана удалили – игра была для него последней в карьере.

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– Ты встречался с Зиданом после того случая на чемпионате мира?

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– Да. Однажды я выходил из отеля, когда кто-то из персонала попытался меня остановить. Они сказали, что есть проблема. Зидан припарковался с вашей машиной. Я сказал, что не вижу здесь проблемы. Специально задержался возле его машины, чтобы поговорить. Через несколько минут он вышел из отеля. Он явно удивился, когда увидел меня, стоящим рядом с его автомобилем. То, что я сказал ему тогда, навсегда останется между нами. Скажу одно, я говорил больше, чем он. В конце беседы он протянул мне руку, и я крепко ее сжал и не отпускал, пока он не посмотрел мне прямо в глаза. Это то, чего я хотел, – сказал Матерацци в интервью ютьюб-каналу «Невиданный футбол».

В финале чемпионата мира-2006 Италия победила Францию в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Авторами мячей также стали Зидан и Матерацци.

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