Бывший главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц возглавил сборную Турции.
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Соглашение с 58-летним коучем будет подписано в понедельник, 20 сентября. Детали контракта Кунца с Турецкой федерацией футбола не разглашаются. В этот же день немец будет официально представлен в качестве главного тренера сборной Турции.
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«Мы надеемся, чтобы это решение принесет благоприятные последствия для турецкого футбола», – прокомментировала приглашение Кунца Турецкая федерация футбола на официальном сайте.
  • Штефан Кунц возглавлял немецкую молодежку с 2016 года и выиграл с ней два чемпионата Европы U-21.
  • Летом 58-летний немец считался фаворитом на пост главного тренера сборной России, но должность досталась Валерию Карпину.
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