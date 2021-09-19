Бывший главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц возглавил сборную Турции.

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Соглашение с 58-летним коучем будет подписано в понедельник, 20 сентября. Детали контракта Кунца с Турецкой федерацией футбола не разглашаются. В этот же день немец будет официально представлен в качестве главного тренера сборной Турции.

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«Мы надеемся, чтобы это решение принесет благоприятные последствия для турецкого футбола», – прокомментировала приглашение Кунца Турецкая федерация футбола на официальном сайте

Штефан Кунц возглавлял немецкую молодежку с 2016 года и выиграл с ней два чемпионата Европы U-21.

Летом 58-летний немец считался фаворитом на пост главного тренера сборной России, но должность досталась Валерию Карпину.

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