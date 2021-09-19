Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина предложила главному тренеру сборной России Валерию Карпину проводить тренировки по 10 часов в день – как в синхронном плавании.

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«10 месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живем на базе. Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе надо так же. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.

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Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов – по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно – и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», – цитирует Шишкину «Спорт-Экспресс»

Алла Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка. Она брала золото в Токио, Рио и Лондоне. Все медали – в групповых выступлениях.

После Олимпиады-2020 синхронистка объявила о завершении спортивной карьеры.

Сборная России провела 3 матча под руководством Карпина: сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр и Мальту.

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