Тренерский штаб Валерия Карпина объявил расширенный состав сборной России, который будет готовиться к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.
Главной сенсацией стало возвращение в национальную команду экс-капитана Артема Дзюбы. Также вызов получил Денис Глушаков. Всего в расширенном списке значатся 34 футболиста.
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Артем по-прежнему не забил ни одного мяча в 9 официальных матчах сезона-2021/22 (РПЛ, Суперкубок, ЛЧ).
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- 8 октября Россия примет Словакию, 11 октября сыграет на выезде со Словенией.
- После 6 туров Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).
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