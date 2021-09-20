Тренерский штаб Валерия Карпина объявил расширенный состав сборной России, который будет готовиться к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.
Главной сенсацией стало возвращение в национальную команду экс-капитана Артема Дзюбы. Также вызов получил Денис Глушаков. Всего в расширенном списке значатся 34 футболиста.
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Артем по-прежнему не забил ни одного мяча в 9 официальных матчах сезона-2021/22 (РПЛ, Суперкубок, ЛЧ).
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  • 8 октября Россия примет Словакию, 11 октября сыграет на выезде со Словенией.
  • После 6 туров Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).
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