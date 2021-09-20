Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав, который будет готовиться к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. В него попали Артем Дзюба и Денис Глушаков.

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«На старте сезона Дзюба не играл какие-то игры. А те, в которых играл – провел не лучшим образом. Против «Ахмата» выглядел получше. Это расширенный список. Дальше будем смотреть, как футболисты из этого списка будут себя показывать.

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Глушаков ветеран? Да, так и есть. Ему 34, по-моему. Это ветеранский возраст, но не значит, что надо заканчивать. Люди до 40 играют. Он показывает хорошую готовность, подкрепляя ее голами. Потеря Зобнина сыграла свою роль. Возможно, он бы тоже был, если бы не вылетел», – заявил Карпин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс»

Вдобавок Валерий Георгиевич не исключает , что Дзюба может вернуть и капитанскую повязку.

«Даже если Дзюба вернется в сборную, то принятая командой схема с капитанством продолжится. На какой-то матч он, возможно, может стать капитаном».

8 октября Россия сыграет на своем поле со Словакией, 11 октября – на выезде со Словенией.

После шести туров Россия делит лидерство в группе H с Хорватией, на счету команд по 13 очков.

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