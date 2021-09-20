Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России.

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«Все звонят, поздравляют. Не понимаю пока, что вообще происходит. Очень счастлив. Но в любом случае, это пока только расширенный список, не окончательный. Нужно трудиться и стараться дальше. Но я в шоке от этого. Как узнал о вызове? Сидел, спокойно завтракал. Написали с поздравлениями, я не понял, что вообще происходит. Осознание пришло после того, как пошли звонки, сообщения в инстаграме. Шокирован немного.

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С Валерием Георгиевичем не общался перед вызовом. Думаю, об этом заранее никто и не знал в сборной, как и в клубе. Я сам несколько минут назад узнал и прифигел. Куча поздравлений, а я не понимаю с чем. Повторюсь: это расширенный список – нужно доказать и попасть в основную обойму. Не знаю, ожидал или нет этого вызова, но надеялся и старался. Я очень рад, что получилось. Какие дальнейшие планы? Ответить всем на смски, ха-ха. А в футболе: у нас кубковая игра, а потом сложнейший выезд в Питер – будем стараться отобрать очки у лидера. Еще полмесяца до сборной, пока думаем только о своих играх», – приводит слова 25-летнего Зиньковского Sport24

В расширенный состав сборной России вошли 34 игрока.

Помимо Зиньковского впервые вызов в национальную команду получил Гамид Агаларов.

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