Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что запретил пить пиво футболистам национальной команды.

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– Журналист Сергей Егоров еще писал про то, что вы запретили игрокам послематчевое пиво для расслабления, это так?

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– Да, конечно.

– Почему?

– Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

– Но мы же знаем примеры тренеров в Европе, которые спокойно допускают после матча выпить пива, расслабиться.

– Это вопрос к тем тренерам. Я – нет. Когда игры через два на третий – нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть, – сказал Карпин в интервью ютьюб-каналу «Вышли!»

Следующие матчи сборная России проведет октябре. 8-го числа команда Карпина примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.

В расширенный состав национальной сборной вошли 34 игрока, в том числе Артем Дзюба, Денис Глушаков и два новичка.

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