Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в расширенный состав национальной команды.
«Он много забивает. Вот моя характеристика. Он и Тюкавин не вызваны в сборную, это всего лишь расширенный список. Вызваны они могут быть 27 сентября. Человек пять-семь из этого списка не попадут. Возможно, это будет кто-то из них, а могут и оба остаться в окончательном списке. Может, Агаларов забьет за две игры пять мячей, а Тюкавин – восемь. А может, Тюкавин вообще не будет больше играть за «Динамо», как вчера», – приводит слова Карпина RT.
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- Следующие матчи сборная России проведет в октябре. 8-го числа команда Карпина примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.
- В расширенный состав национальной команды вошли 34 игрока.
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