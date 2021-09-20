Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев встретился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Футболист и тренер обсуждали будущее Дзагоева в национальной команде.
Как сообщает «РБ Спорт», если Дзагоев вернется в сборную и попадет в окончательный список на ЧМ-2022, после турнира он завершит карьеру в национальной команде.
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- В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей и забил 9 мячей.
- За национальную команду Алан не выступал с чемпионата мира 2018 года.
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