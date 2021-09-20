Опубликовано 20/09/2021 в 15:56 GMT

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев встретился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Футболист и тренер обсуждали будущее Дзагоева в национальной команде.

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Как сообщает «РБ Спорт» , если Дзагоев вернется в сборную и попадет в окончательный список на ЧМ-2022, после турнира он завершит карьеру в национальной команде.

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В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей и забил 9 мячей.

За национальную команду Алан не выступал с чемпионата мира 2018 года.

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