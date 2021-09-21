Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим русским футболистом в FIFA 22. Головин получил в игре рейтинг 79.

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Второе место поделили Артем Дзюба, Алексей Миранчук, Андрей Лунев и Роман Зобнин – четверка получила по 78. За ними следует Федор Смолов с рейтингом 76. Показатели Дзюбы и Смолова изменились по сравнению с предыдущей версией игры: если форвард «Зенита» потерял один пункт в рейтинге, то Федор, напротив, приобрел.

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Худшим игроком сборной России в EA Sports считают Максима Мухина: его рейтинг составляет 68. В прошлом году он был равен 64.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Google Stadia.

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