Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
«Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Готов ли вновь вызвать его в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи», – приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.
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- Дзюбу не вызвали на первые матчи сборной Валерия Карпина, но нападающий попал в расширенный вписок на матчи отбора ЧМ в октябре.
- 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.
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