Журналист Василий Уткин лаконично отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

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Валерий Карпин не вызвал 33-летнего форварда в расположение национальной команды в сентябре, но Дзюба попал в расширенный список на матчи отбора ЧМ в октябре. Позже игрок отказался от вызова по причине плохой формы. «Ну и дурак», – написал Уткин в телеграм-канале