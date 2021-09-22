Журналист Василий Уткин лаконично отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Валерий Карпин не вызвал 33-летнего форварда в расположение национальной команды в сентябре, но Дзюба попал в расширенный список на матчи отбора ЧМ в октябре. Позже игрок отказался от вызова по причине плохой формы. «Ну и дурак», – написал Уткин в телеграм-канале.
- 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.
- После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).