Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о проведении еще одного чемпионата мира по футболу в России.

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«Что касается спорта, я знаю про достижения в мини-футболе. Поздравляю всех участников и надеюсь, что этот высокий статус будет подтверждаться. Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем – может, проведем еще один чемпионат мира», – сказал Путин на онлайн-встрече с руководителями политических партий.

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Россия была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Также одним из принимавших Евро-2020 городов был Санкт-Петербург.

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