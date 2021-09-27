Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
Вратари: Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Андрей Лунев;
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Защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Илья Самошников, Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов, Сергей Терехов;
Полузащитники: Александр Головин, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Денис Макаров, Даниил Фомин, Рифат Жемалетдинов, Алексей Ионов, Алексей Сутормин;
Нападающие: Федор Смолов, Антон Заболотный, Гамид Агаларов.
- Сборная России сыграет 8 октября со Словакией дома, а два дня спустя приедет в гости к словенцам.
- Артем Дзюба отказался от вызова в национальную команду.
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