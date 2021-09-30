Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.
Лига чемпионов УЕФА
Защитник «Мальмё» – о Дзюбе: «Такие как он любят падать»
Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера. И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», – сказал Романцев.
- Карпин не вызвал Дзюбу в расположение сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ, но форвард попал в расширенный список на игры в октябре. Позже Артем отказался от вызова по причине плохой формы.
- 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией. После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).
Чемпионат России
Семак – об отказе Дзюбы от сборной: «Сам знает, что ему лучше»
Футбол
Павленко рассказал об отношении Карпина к нарушителям режима