Защитник «Урала» Арсен Адамов получил вызов в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.

По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, 21-летний Адамов приглашен в связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников. «Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», – приводит слова Карпина официальный сайт РФС

Сборная России сыграет 8 октября со Словакией в Казани и 11-го числа со словенцами в Мариборе.

В нынешнем сезоне РПЛ Адамов провел 10 матчей и получил одну желтую карточку.

Также впервые в состав команды вызван нападающий Гамид Агаларов из «Уфы».

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