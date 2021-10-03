Защитник «Урала» Арсен Адамов получил вызов в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.
По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, 21-летний Адамов приглашен в связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников. «Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», – приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
- Сборная России сыграет 8 октября со Словакией в Казани и 11-го числа со словенцами в Мариборе.
- В нынешнем сезоне РПЛ Адамов провел 10 матчей и получил одну желтую карточку.
- Также впервые в состав команды вызван нападающий Гамид Агаларов из «Уфы».
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