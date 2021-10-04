Главный тренер команды Валерий Карпин составил плейлист любимых песен.
В подборку Карпина вошли треки Леди Гаги, жены коуча национальной команды Дарьи, Scorpions, HammAli & Navai, Aerosmith, Максима Фадеева, Artik & Asti, Светланы Лободы и Zivert. Целиком плейлист доступен на официальной странице сборной России во «ВКонтакте».
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