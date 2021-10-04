Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022 из-за повреждения.
Головин получил травму паха в матче 9-го тура Лиги 1 против «Бордо» и уже прошел исследование МРТ. Как сообщает Sport24, на восстановление Головину потребуется 2-3 недели, поэтому он не приедет в расположение сборной России. Вместо игрока «Монако» в национальную команду на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
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- 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.
- После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).
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