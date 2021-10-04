Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, почему в списке вызванных в сборную на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года отсутствует полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

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«Думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать – уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – заявил Петраков на пресс-конференции, сообщает «Чемпионат»

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9 октября Украина проведет матч в гостях с Финляндией, а 12 октября на своем поле примет Боснию и Герцеговину.

Причиной невызова в состав Руслана Малиновского называется конфликт с Петраковым.

ЧМ. Квалификация. Европа Малиновский не вызван в сборную Украины после конфликта с тренером 17/09/2021 В 20:48