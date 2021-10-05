Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал объяснил решение не вызывать полузащитника «Спартака» Куинси Промеса на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. По его словам, это связано с уголовным делом за нападение с ножом на двоюродного брата.
««Не думайте, что я стану вызывать в сборную футболистов, которые находятся в такой ситуации. Когда игрок связан с подобным делом, ему намного труднее сосредоточиться на футболе. В России он далеко от этого, но в Нидерландах будет очень близко. Я видел, как Куинси играл за «Спартак». В 2014 году ему не хватило совсем чуть-чуть до попадания в итоговую заявку на чемпионат мира», – сказал Ван Гал на пресс-конференции. Его слова приводит Netherland News Live.
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- По версии следствия, Промес на вечеринке в июле 2020 года ударил двоюродного брата ножом в колено. Кузен обратился в полицию лишь в декабре, после чего Куинси провел несколько дней за решеткой и вышел под залог.
- На футболиста завели дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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