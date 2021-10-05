Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об отношении к критике в свой адрес после Евро-2020.

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«Я никогда не брал ни одного евро, чтобы играть за сборную Франции, и я всегда буду играть за национальную команду бесплатно. И прежде всего я никогда не хотел создавать проблемы. Но наступил момент, когда я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной. Что я требовал слишком многого, и без меня команда могла бы победить.

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Самое главное – это сборная Франции. Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти. Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы говорили об этом. Я высказал ему недовольство тем, что меня оскорбляли и обзывали «обезьяной» за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не прошу сострадания за промах. Незабитый пенальти – это только моя ошибка, низшая точка моей карьеры.

Да, я мог бы получить больше поддержки. Но я бы никогда не стал требовать этого, это не одно и то же. Невозможно смотреть на вещи беспристрастно: в запале все очень разочарованы вылетом. Но что особенно шокировало, так это то, что меня назвали «обезьяной» из-за пенальти. Но все кончено, сейчас это уже позади. Я очень люблю сборную Франции», – цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на L’Equipe.

Сборная Франции покинула Евро-2020 уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии в серии пенальти.

Решающий удар не реализовал Килиан Мбаппе – его парировал вратарь швейцарцев Янн Зоммер.

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