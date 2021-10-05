Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, как решил посвятить бывшему партнеру по «Интеру» Кристиану Эриксену гол в ворота сборной России на Евро-2020.

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«Играть с Россией было сложно. Когда я был в «Интере», то проводил с Кристианом больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом. Когда играешь в Италии, то тренируешься и проводишь в расположении клуба весь день. Мы были соседями на базе. Играли в Call of Duty, развлекались по-всякому. О ситуации с Эриксеном я узнал на предматчевом собрании и просто заплакал. Ни на миг не переставал думать о нем.

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По пути на стадион в Санкт-Петербург мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему как-то свою поддержку, показать ему, что я рядом. Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил», – приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА

В первом туре группового этапа Бельгия обыграла Россию со счетом 3:0.

Ромелу Лукаку оформил дубль, еще один гол на счету Тома Мёнье.

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