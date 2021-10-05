Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможных вариантах трудоустройства в интервью польскому спортивному медиа Interia Sport.
– У меня была цель: поехать на чемпионат мира в Катар. И эта цель все еще в моих мыслях. Одна европейская сборная позвонила мне, я поговорил с их вице-президентом, у них был серьезное предложение. Я ответил, что мне это тоже интересно. В конце концов они сделали выбор в пользу другого кандидата. Это их решение. Но мне было бы интересно поработать там. Что касается клубов, то я получал звонки из Китая, Саудовской Аравии, Польши и Венгрии.
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– А как насчет Бундеслиги? Я знаю, что это ваша мечта.
– Это не мечта. В моем возрасте «мечта» – это ...
– Думаю, вам бы хотелось.
– В моем возрасте я должен ставить цели.
– И это ваша цель?
– Это не моя цель, хотя повторяю: я играл в Бундеслиге, знаю немецкий язык, мне нравится эта лига. Но сегодня я сижу здесь, с вами, а что будет завтра? Посмотрим, – сказал Черчесов в интервью Interia Sport.
- Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро-2020.
- Национальная команда заняла последнее место в группе, потерпев два разгромных поражения – от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
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