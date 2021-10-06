Международный футбол возвращается! Сборные проведут спаренные матчи в квалификации к чемпионату мира 2022 года – Eurosport.ru проанализировал некоторые из них и составил прогнозы.

Россия – Словакия (8 октября, 21:45)

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8 октября Россия проведет, вероятно, определяющий матч в подгруппе отборочного турнира. Словакия с девятью очками – главный преследователь команды Валерия Карпина и Хорватии – отстает от лидеров на четыре балла. Победа России в ближайшей встрече решит как минимум одну задачу – не опуститься ниже второго места. Поражение или ничья лишат возможности заняться первое место и напрямую квалифицироваться в Катар.

Александр Головин против Хорватии Фото: Getty Images

У российской сборной большие проблемы с составом – из выбывших и неприехавших в расположение игроков можно собрать неплохую отдельную команду. На общем фоне выделяется отсутствие Александра Головина – креативный полузащитник пропустит оба октябрьских матча из-за травмы. Новички могут придать сборной эмоций, но вряд ли сильно подтянут команду в плане качества. А первые матчи России при Валерии Карпине показали, что сложности есть во всех линиях, и больше всего – в нападении. Переиграть боевую и достаточно сыгранную Словакию с наскока не получится даже дома.

Эстония – Беларусь (8 октября, 21:45)

Если в начале века Беларусь неудачно играла против Эстонии – три поражения и одна победа до 2010 года – то после ситуация изменилась. Сейчас статистика личных встреч перевернулась в сторону белорусов: четыре победы, все те же три поражения и одна ничья.

Последний матч состоялся в этом отборочном турнире в марте и завершился со счетом 4:2 в пользу Беларуси. Новая встреча пройдет в Таллине, что в комбо с пятью поражениями белорусов подряд образовало сладкий кэф 3,2 на победу гостей. Только вот все последние неудачи Беларуси – против команд с вершины рейтинга УЕФА (Чехия, Уэльс, дважды Бельгия). Кэф явно завышен, что позволяет взять победу ребят Георгия Кондратьева с подстраховкой.

Люксембург – Сербия (9 октября, 21:45)

Люксембург совершил невероятный прорыв в этом отборочном турнире. Одна из слабейших команд Европы в группе с Португалией, Сербией, Ирландией и Азербайджаном набрала шесть очков в четырех матчах и занимает третье место. Конечно, о выходе в плей-офф разговор не идет, хотя футбол нас приучил – всякое может произойти.

Неманья Матич и Душан Тадич, сборная Сербии Фото: Getty Images

В следующем матче люксембуржцам играть против Сербии, которая в сентябре разнесла их дома 4:1. Тем удивительнее котировки – на тотал больше дают кэф сильно больше полутора. Этим непременно нужно воспользоваться, потому что в предыдущих трех играх (все они состоялись в промежутке с 2019 года) команды уверенно его пробили – сербы победили 3:1, 3:2 и 4:1.

Северная Македония – Германия (11 октября, 21:45)

Простая ставка с невеликим кэфом, но абсолютно адекватная и рабочая. Германия проведет всего четвертый матч под руководством Ханс-Дитера Флика, в предыдущих она суммарно забила 12 мячей в сетку Лихтенштейна, Армении и Исландии. Игрокам есть что доказывать новому тренеру, также как и самому Флику, которому нужно зафиксировать доверие болельщиков.

Македония последний матч выиграла в июне, после чего уступила в трех играх на Евро и свела вничью три встречи квалификации ЧМ (не обыграла даже Армению). Команда Благое Милиевского сейчас на спаде, и немцы этим с удовольствием воспользуются, чтобы забить больше 2-3 мячей.

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