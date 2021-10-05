Главный тренер сборной России Валерий Карпин не поддерживает идею проведения чемпионата мира раз в два года.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм. Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против», – цитирует Карпина ТАСС

Чемпионат России Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России 02/10/2021 В 05:33

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация до конца года планирует обсудить вопрос о проведении чемпионатов мира в два раза чаще. ФИФА, по его словам, открыта к диалогу по этому вопросу.

Валерий Карпин возглавил сборную России после отставки Станислава Черчесова, покинувшего пост после Евро-2020.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин – о возможном капитанстве Дзюбы: «Будем смотреть» 20/09/2021 В 12:12