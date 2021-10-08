Новый выпуск «Точки xG» посвящен сборной России перед матчем со Словакией. Сурен Аванесьян и Дмитрий Панферов обсудили:
- Тактику Валерия Карпина. Точно ли сборная ушла от игры на столба?
- Новый состав. Нужно ли вызывать столько дебютантов?
- Федора Смолова и Артема Дзюбу. Кто станет главным форвардом сборной?
- Арсена Захаряна. Лучший молодой игрок РПЛ не вписывается в идеи Карпина?
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Карпин узнал, что Глебов ел доширак в поезде. А как же диета?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на то, что игрок «Ростова» Данил Глебов ел доширак в поезде
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