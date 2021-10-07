Сборная России в седьмом матче квалификации ЧМ-2022 сыграет против Словакии, которой проиграла в первом круге. Случится ли реванш? Узнаем 8 октября.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Россия перед матчем потеряла сквад сильных футболистов. Главный из них – Александр Головин. Полузащитник «Монако» травмировал пах в матче Лиги 1 против «Бордо», в котором успел забить и ассистировать партнеру. Также по причине травм для подготовки к матчам против Словакии и Словении не были вызваны Алексей Ионов, Роман Зобнин и Вячеслав Караваев. Уже в расположении команды повреждения получили Денис Глушаков (бедро) и Илья Самошников (неизвестная травма). Под вопросом участие в первом матче Арсена Захаряна – он досрочно покинул одну из тренировок.

Александр Головин против Хорватии Фото: Getty Images

В отличие от России, у Словакии все тип-топ. Основные игроки, участвовавшие в последнем матче против Кипра, попали в заявку на предстоящий матч. Не будет только защитника пражской «Славии» Давида Ганчко.

Форма

В конце августа РФС назначил нового главного тренера: им стал Валерий Карпин, при котором команда провела три матча. В сентябре Россия провела под его руководством первые три матча и добилась двух побед – по 2:0 над Мальтой и Кипром. А также сыграла вничью с Хорватией дома (0:0). Во всех этив встречах российская команда не выглядела идеальной машиной: у нее выступали проблемы с организацией и реализацией атак, а также с обороной – в конце всех матчей соперники зажимали парней Карпина в штрафной и чудом не забивали.

Словаки в сентябре также провели три матча, но выиграли только один из них – 2:0 дома у Кипра. Против Хорватии получилась довольно равная встреча (даже с преимуществом Словакии по ударам и попаданиям в створ), но завершилась в пользу «шашечных» – 1:0 (на 86-й минуте забил Брозович). Также Словакия поделилась очками с почти собратьями из Словении – 1:1.

Лицом к лицу

Россия и Словакия провели 8 матчей, все – в XXI веке.

Последняя игра состоялась в марте 2021 года в квалификации ЧМ-2022 – Словакия победила 2:1.

Голы забили Милан Шкринияр и Роберт Мак у Словакии, Марио Фернандес (завершивший карьеру в сборной) – у России.

Всего в очных матчах удачнее выступают словаки: 3 победы, 2 поражения и 3 ничьи.

Россия и Словакия ранее встречались в отборе к ЧМ в 2004-2005 годах. Обе игры завершились вничью – 1:1 и 0:0.

Россия не обыгрывает Словакию с 2014 года (два поражения подряд).

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

У России беда с травмированными – вылетели несколько важных футболистов, включая лидера Александра Головина. Без него и остальных сломить словацкую машину во главе с Мареком Гамшиком будет совсем непросто. Матч наверняка получится осторожным, так как обеим командам нужна победа. В этом случае наиболее вероятные исходы: обе команды забьют – нет ( за кэф 1,72 ) и тотал меньше 2,5 голов ( за 1,62 ).

Где смотреть

Матч состоится 8 октября в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1». Также залетайте в жгучий текстовый онлайн Eurosport.ru!

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