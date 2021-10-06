Главный тренер сборной России Валерий Карпин в тизере «Коммент.Шоу» ответил на вопросы о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
Коуч национальной команды станет гостем прямого эфира «Коммент.Шоу» 13 октября. В тизере этого выпуска Карпин, якобы подключенный к полиграфу, отвечает на вопросы одного из ведущих шоу Константина Генича.
Чемпионат России
Заболотный попал в топ самых значимых игроков мира
– Вам Дзюба нужен в сборной?
– Да.
– Вы расстроены, что он не приедет?
– Нет, – заявил Карпин.
- Карпин не вызвал Дзюбу в расположение сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ, но форвард попал в расширенный список на игры в октябре. Позже Артем отказался от вызова по причине плохой формы.
- 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией. После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).
ЧМ. Квалификация. Европа
Scorpions, Лобода и Леди Гага. Любимые песни Карпина
Чемпионат России
Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России