Главный тренер сборной России Валерий Карпин в тизере «Коммент.Шоу» ответил на вопросы о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

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Коуч национальной команды станет гостем прямого эфира «Коммент.Шоу» 13 октября. В тизере этого выпуска Карпин, якобы подключенный к полиграфу, отвечает на вопросы одного из ведущих шоу Константина Генича.

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– Вам Дзюба нужен в сборной?

– Да.

– Вы расстроены, что он не приедет?

– Нет, – заявил Карпин.

Карпин не вызвал Дзюбу в расположение сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ, но форвард попал в расширенный список на игры в октябре. Позже Артем отказался от вызова по причине плохой формы.

8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией. После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).

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