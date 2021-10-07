Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани рассказал о расходах Катара на подготовку к проведению ЧМ-2022.

«На данный момент наше государство потратило на организацию турнира около 200 млрд долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге», – цитирует шейха ТАСС

На данный момент в Катаре построено шесть стадионов, еще два будут готовы к концу 2021 года.

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ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

Это самый дорогой чемпионат мира по футболу в истории.

Россия при подготовке к ЧМ-2018 потратила 13,2 млрд.

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