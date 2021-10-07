Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как он относится к тому, что полузащитник «Ростова» Данил Глебов ел в поезде лапшу быстрого приготовления.
– У Глебова видели в инстаграме, как он ест доширак, хлеб с сосиской, а вы говорите, что он знает ваши требования.
– Меня радует, что мы на тренировке говорим про инстаграм футболистов и что они едят. Это он ел или просто выложил? Никто не знает? Вот именно. И при любой диете, даже самой жесткой, психологи разрешают раз в неделю скушать что-нибудь запрещенное. Психологически тяжело держать себя в руках. Нельзя этого делать 24/7. Не значит, что в сборной футболисты не съели кусочка сахара. Все видно, кто что ел, – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин: «Дзюба нужен мне в сборной России»
- Ранее Карпин запретил игрокам национальной команды употреблять в пищу сахар. А также пить пиво.
- 8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.
- После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией (по 13 очков).
ЧМ. Квалификация. Европа
Scorpions, Лобода и Леди Гага. Любимые песни Карпина
Чемпионат России
Агент Баринова: об интересе из Европы, Черчесове и слухах о Глебове