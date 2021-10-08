16 сентября сборная Исландии опустилась на 60-е место в рейтинге ФИФА. В 2021-м команда с острова потеряла 14 позиций в чарте. Так низко футболисты в синем не падали почти 10 лет.

От монолитной сборной, которая выбила Англию с Евро-2016 и поражала связью с болельщиками, не осталось почти ничего. В отборочной группе к ЧМ-2022 Исландия занимает предпоследнее место: хуже только Лихтенштейн. Из шести матчей квалификации команда вынесла лишь одну победу.

Спад исландцев обусловлен двумя причинами. Одна связана с игрой, другая – с околофутболом.

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Исландия меняет поколения, за нее играет сын Гудьонсена

На ЧМ-2018 сборная Исландии привезла девятый по опытности состав, средний возраст которого составил 28,6 лет. Спустя три года северян догнала смена поколений: на октябрьские матчи собрались игроки 25,3 лет, девять из них провели не более пяти игр за национальную команду.

Футболист сборной Исландии Биркир Бьярнасон Фото: Getty Images

Герои Евро-2016 и ЧМ-2018 закрывают карьеру в сборной. Свежий пример – Ханнес Хадльдоурссон, гигантский вратарь с каменным лицом, который отбивал пенальти Лионеля Месси на мундиале. Осенняя игра с Германией стала для голкипера последней в национальной команде.

Смена поколений рождает трогательные истории. Например, 2 сентября за взрослую сборную дебютировал Андри Гудьонсен, сын легендарного Эйдура. Юный полузащитник взял номер 22 – такой же был у отца в «Челси». Перед первым матчем за национальную команду самый успешный футболист в истории Исландии поцеловал сына в щеку – такой же трюк 25 лет назад с ним проделал дед Андри. Семейное торжество попало в кадр.

«Это нормальная история для отца и сына. Мой папа – помощник главного тренера, но относится ко мне как к профессионалу. Просто дебют заставил его гордиться», – объяснил Андри после игры. «Сыновьям не обязательно играть за сборную, чтобы я за них радовался», – опроверг Эйдур.

В сентябре Гудьонсен-старший рассказывал : летом тренерский штаб исландцев активно отбирал молодых футболистов под основу. Самая проблемная позиция – вратарская: неслучайно островитяне пропускают свыше двух мячей за игру в квалификации ЧМ. Главный тренер сборной Арнар Видарссон призывает опытных игроков помогать янгстерам на сборах. «Мы никогда не попадали в такие условия. Помогаем молодежи, как умеем», – оправдывался 38-летний защитник Кари Арнасон. К середине октября ветеран настолько испугался ответственности или устал, что закончил карьеру.

«В Исландии растут великие футболисты, просто пока они слишком молоды. Наша команда не может побеждать в стиле Германии. Необходим опыт», – заключил в сентябре Йоханн Гудмундссон, лучший из исландцев по голевым передачам на Евро-2016.

Исландцы погрязли в судебных делах

Проблему с возрастом усложняет сторонний фактор. Летом и осенью 2021 года несколько исландских футболистов столкнулись с обвинениями на сексуальной почве.

На Евро-2016 капитаном сборной Исландии был Арон Гуннарссон, тогда – защитник «Кардиффа». В 2021-м центрдефу стукнуло 32 года – идеальный возраст в промежутке между стариками и молодежью. Лидер обороны попал в заявку и на октябрьские отборочные матчи, но тренер островитян Видарссон в последний момент изменил состав и исключил футболиста. О причинах коуч умолчал

Арон Гуннарссон, сборная Исландии Фото: Getty Images

1 октября исландский телеканал RUV сообщил : Гуннарссон – подозреваемый в деле об изнасиловании. Следствие заинтересовалось футболистом еще в 2010 году. Инцидент случился в Копенгагене, а спустя 11 лет жертва решила продолжить процесс.

Гуннарссон возмутился и подготовил открытое письмо, в котором заявил: его исключили из сборной по инициативе футбольной федерации. «Я провел 97 матчей за национальную команду, а теперь удален из заявки из-за неподтвержденных слухов. Футбольная федерация не предоставила мне право защиты. Меня ни разу не вызывали на допрос по делу. Я капитан и умею брать на себя ответственность. Понимаю, что сейчас в Исландии развивается культура отмены, которая подразумевает травлю подозреваемых. С ней нельзя мириться. Я отвергаю любые обвинения в изнасиловании», – заявил Арон. «Я счастлива, что Исландия верит жертвам домогательств», – парировала потерпевшая Таня Магнусдоттир.

Инцидент с Гуннарссоном продолжил волну сексуальных скандалов, захлестнувшую сборную Исландии.

Второй кейс связан с Гильфи Сигурдссоном. В июле полузащитника «Эвертона» уличили в домогательствах к ребенку. Ливерпульский клуб отстранил игрока до конца расследования: плеймейкер не вошел в заявку команды на АПЛ-2021/22. Видарссон отмечает : тренерский штаб сборной потерял контакт с главной звездой.

Третий скандал прогремел в сентябре, когда исландка Торильдур Арнарсдоттир публично обвинила одного из футболистов сборной в изнасиловании. «Сначала он схватил меня за подбородок, затем – за шею. Я не могла восстановиться в течение двух-трех недель», – утверждала девушка в интервью исландскому телевидению. Торильдур обратилась в полицию, но правоохранители дело забросили. Параллельно нападавший продолжал выступать за сборную. Тогда отец жертвы направил электронное письмо в футбольную федерацию.

Сначала спортивные чиновники отстранили подозреваемого от национальной команды, но позже предложили Торильдур договор о неразглашении за денежную компенсацию. Девушка отказалась. Скандального игрока вернули в сборную. «Не думала, что в футболе предпочитают работать с людьми, виновными в насилии», – иронизировала Арнарсдоттир. Попутно исландка заявила , что знает еще шестерых жертв сексуальных преступлений со стороны футболистов сборной. Обвиняемым оказался 31-летний форвард «Гётеборга» Колбейнн Сигторссон. На фоне скандала главы футбольной федерации ушли в отставку.

Перед сентябрьским матчем с Румынией тренер Исландии Видарссон признал: нефутбольные скандалы ударили по психологии сборной. «Игроки, которые сейчас представляют нацию, ни в чем не виновны, но на фоне последних новостей их начинают подозревать просто так. В подобных условиях футболистам трудно выступать перед прессой, они боятся сказать что-то не то», – объяснял коуч.

Отсутствие опыта и сторонние скандалы почти оставили исландцев за бортом ЧМ-2022. Когда сборная вернется на крупные турниры и порадует строгой игрой, непонятно. В 2021-м команда Видарссона и Гудьонсена ищет новый облик в сложнейшей обстановке.

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