Армения – не самая футбольная страна в мире, даже несмотря на Генриха Мхитаряна. Зато армянская диаспора является одной из крупнейших, и этим активно пользуются местные футбольные власти. В Армении распространен хантинг футболистов по всей планете – ищут тех, кто не подходит в сборные своих стран, и на основании национальности приглашают к себе. Зелароян (или же Зеларроян) Аргентине не пригодился, но это вовсе не значит, что он плохой игрок. Сборную Армении он однозначно сделает сильнее.

С Арменией ничего общего, кроме фамилии

Небольшая биографическая справка, без которой портрет будет неполным – Лукас Зелароян не имеет никакого отношения к Армении. Это отлично характеризует всю политику хантинга, при которой зачастую в сборные привлекаются люди, не имеющие ничего общего со страной, кроме отдаленного происхождения.

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В Аргентине проживает порядка 150 тысяч армян, это очень крупная диаспора. Лукас в интервью ФФА признавался, что ни разу с ней не контактировал. Языка он тоже не знает («барев» в приветственном ролике от него звучит как-то неестественно) и даже его фамилия на испанском пишется как Zelarroyan – сдвоенная «р» означает, что первые Селарояны в Южной Америке появились давно. Короче говоря, армянин из Лукаса очень и очень натянутый, но это не играет роли, ведь игрок он все равно топовый.

Звезда в Аргентине – уходил под овации 50 тысяч человек

Лукас родился в Кордобе – мегаполисе неподалеку от Росарио, родины Месси. Заниматься футболом будущий армянин начал в школе футбольного клуба «Бельграно», самой популярной команды города. Но «Бельграно», несмотря на тысячи болельщиков, доминировал исключительно в Кордобе – в аргентинской лиге этот клуб известен как лифт.

Но Зеларояну повезло – или «Бельграно» повезло с ним – но именно с приходом Лукаса в основную команду начались основные успехи клуба. Небесно-голубые по итогам сезона-2011/12 вышли в Примеру-дивизион, задержавшись там на целых семь лет. И до 2015 года за клуб успешно играл собственный воспитанник. Само собой, Зелароян в и так любимом клубе (за одно только присутствие в вышке) стал почти легендой.

Зелароян в Аргентине Фото: Getty Images

Разумеется, за дело. Лукас хорошо играл, прилично забивал, ассистировал, а в 2015 году даже был официально признан лучшим игроком лиги – в 23 года, в нетоповом клубе и с мощной конкуренцией. После такого признания путь был один – наверх по карьерной лестнице, и Лукас отправился. В прощальной игре Зелароян вышел с капитанской повязкой, забил победный мяч и получил овации от 50 тысяч человек на родном стадионе.

Зелароян доминировал в Мексике с «Тигрес»

Следующей остановкой одной из главных звезд Аргентины стал мексиканский «Тигрес». Лукас перешел туда в январе 2016 года за неплохие деньги – около 5 млн евро. «Тигрес» вряд ли пожалели хоть об одном уплаченном евро – приход Зеларояна, как уже было ранее в «Бельграно», открыл новый яркий период в истории клуба.

Если до прихода будущего армянина «Тигрес» выиграли всего три чемпионства в истории, то уже с Зеларояном в составе (а он был основным и очень полезным игроком – более 40 результативных действий в 140 играх) золото-синие взяли три Апертуры (титул зимнего чемпиона) и одну Клаусуру (титул летнего чемпиона). Помимо этого, уже через полгода после прихода Лукаса «Тигрес» дошли до финала североамериканской Лиги чемпионов, и позднее еще дважды это сделали – в 2017 и 2019 годах.

Зелароян в Мексике Фото: Getty Images

Три года подряд Зелароян со своей командой забирал мексиканский Суперкубок, один раз зацепил новый международный турнир – Кампеонес Кап, такой вариант мексикано-американского Суперкубка. В общем, на Лукаса посыпалось то, чего не хватало в «Бельграно» – титулы.

Выступлением за «тигров» Зелароян впечатлил будущий клуб – «Коламбус Крю».

Приехал в MLS по «правилу Бекхэма» и уже все отбил

Впечатлил настолько сильно, что «Коламбус Крю», во-первых, заплатил за него 7 млн евро, а во-вторых, использовал для Лукаса «правило Бекхэма», то есть сделал ему контракт больше, чем в среднем по команде – в MLS действует потолок зарплат.

Вряд ли в «Коламбусе» об этом пожалели – ведь уже через год (Лукас пришел в январе 2020 года), в декабре, Зелароян сделал дубль в финале Кубка MLS и принес клубу второе чемпионство в истории. А этим летом аргентинский армянин отдал голевую передачу в Кампеонес Кап, и это помогло «Коламбусу» добавить в коллекцию еще один трофей.

Лукас Зелароян и MLS Cup Фото: Getty Images

Прямо сейчас у «Коламбуса» дела идут не очень – на плей-офф в этом сезоне надежды мало. Но Зелароян – лучший бомбардир команды и один из самых популярных игроков клуба. Вместе с ним сборная Армении не только получила качественного и дорогого (второй после Мхитаряна по стоимости на Transfermarkt), но и игрока в огненной форме.

Более того, Зелароян – очень хороший медийный актив, у которого благодаря игре в неслабых чемпионатах очень массивная аудитория. Новость о вызове Зеларояна в сборную неплохо завирусилась и подняла актив в твиттере Федерации футбола Армении – поклонники Лукаса теперь болеют за сборную. Так что со всех позиций это хорошее приобретение – осталось дождаться дебюта и первых голов.

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