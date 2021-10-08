На стадионе «Эстади Насьональ» в городе Андорра-ла-Велья вспыхнул крупный пожар. 9 октября там запланирован отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии.
Предполагается, что возгорание началось из-за искр от устанавливавших ТВ-антенны сварщиков, в результате чего всю конструкцию охватило пламя. Огонь распространился на искусственное покрытие у края поля, но не добрался до газона, однако риск, что матч могут отменить, остается. Кроме того, экран ВАР оказался разрушен из-за пожара, сообщает The Sun.
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- Сборная Англии после шести игр лидирует в группе I с 16 очками.
- Андорра идет на предпоследнем месте с тремя очками.
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