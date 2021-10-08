Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Стартовый состав: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев (к), Ерохин, Захарян, Бакаев, Смолов.
Запасные: Гилерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.
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- Матч Россия – Словакия пройдет в Казани и начнется в 21:45 (мск).
- Следующий матч команда Карпина проведет 11 октября на выезде со словенцами.
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