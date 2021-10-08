Сборная России обыграла Словакию (1:0) в домашнем матче отборочного турнира на ЧМ-2022.
Хозяева хорошо начали первый тайм, но после нескольких минут давления отдали контроль Словакии. Гости имели большое преимущество по владению мячом и нередко создавали опасные моменты у ворот Матвея Сафонова. Вратарь «Краснодара» гасил всю остроту у своих ворот, а в некоторых эпизодах удивляли промахами сами словаки. Россия в основном играла на контратаках, одна из которых на 24-й минуте закончилась автоголом Милана Шкриниара. Защитник срезал мяч в свои ворота после мощного прострела Арсена Захаряна.
Словакия активно начала второй тайм, но команда Валерия Карпина поначалу весьма часто вылезала в контратаки. К середине тайма темп игры понизился: словаки привычно много владели мячом, но уже не создавали остроты, а Россия старательно связывала соперника в центре поля. До конца матча обе сборные имели несколько неплохих моментов, но реально голевых шансов так никто и не создал. В итоге сборная России одержала минимальную победу и отомстила словакам за мартовское поражение.
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