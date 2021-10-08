С приходом Валерия Карпина в сборную России ее состав полностью обнулился: футболистам пришлось доказывать свои скиллы заново, а прежних героев новый тренер без сожалений выбросил из команды. На позицию вратаря нашлось сразу несколько практически равносильных кандидатов, и выбор первого номера превратился в увлекательный сериал. После игры сборной со Словакией очевидно, что на ближайшие матчи Матвей Сафонов зарезервировал место в старте.

Словаки владели преимуществом большую часть матча с Россией и конвертировали его в кучу острых ситуаций у ворот Сафонова. Соперник выбросил 27 ударов в сторону рамки Матвея, в створ долетело только пять, но почти все из них казались в перспективе голевыми. Хорошо сработали и защитники, заблокировав сразу 10 ударов.

Наиболее опасными оказались атаки Лукаша Гараслина в первом тайме и Давида Стрелеца во втором. Гараслин опасно крутил под перекладину из-за штрафной, а Стрелец устроил выход один на один, возникший из-за недочета Георгия Джикии. В обоих эпизодах Сафонов однозначно спас сборную России: вытянулся и достал мяч после выстрела Лукаша и справился с ударом Давида в упор.

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Матвей Сафонов в игре со Словакией Фото: Getty Images

Матвей впечатлил не только роскошными сэйвами, но и в целом поведением в воротах: 22-летний вратарь сохранял спокойствие весь матч под постоянным давлением словаков. Матвей уверенно подчищал навесы и прострелы, хватал мяч после неожиданных рикошетов и своевременно выходил при надобности. Сафонов действовал без ошибок всю игру.

После искрящей игры со Словакией Матвей точно должен остаться основным на ближайшие несколько матчей сборной. Он один из ключевых творцов сложнейшей победы. У конкурентов Матвея нет настолько индивидуально сильных игр.

Гилерме при Карпине вернулся в сборную и даже отстоял на ноль три подряд игры: с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). Кипер «Локомотива» во всех матчах сыграл спокойно, но ни разу не столкнулся с давлением, с которым столкнулся Сафонов. 35-летний ветеран просто ловил несмелые и редкие выпады более слабых соперников и поникших хорватов, но точно не выгрызал сэйвы ради важнейшей победы.

Матвей Сафонов в игре со Словакией Фото: Getty Images

Против Словакии железнодорожник неожиданно не попал в основу. Возможно, это связано с недобором практики в последнем туре РПЛ: его вратарь пропускал из-за дисквалификации за глупое удаление с «Химками». Гилерме кошмарно сыграл на выходе и прямой ногой снес нападающего. Сафонов же совсем не пропускал игры за «Краснодар» и оформил три сухаря подряд.

Юрий Дюпин еще не дебютировал за сборную: не только при Карпине, но и вообще. 33-летний вратарь «Рубина» стабильно вызывается в национальную команду с марта, но дальше скамейки не двигается. В споре за место в раме он точно проигрывает и Сафонову, и Гилерме. Тем более, что и в клубе у Юрия в последние туры появлялись проблемы.

Матвей Сафонов – герой игры со Словакией, победа над которой принесла сборной России очень важные три очка. Молодой вратарь показал себя уверенно почти во всех матчах за сборную, в том числе и на Евро, но перфоманс со словаками окончательно показал, что Сафонов должен быть номером 1, как минимум на ближайшие игры.

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