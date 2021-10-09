Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.

«В первом тайме не получалось ничего, прежде всего то, что связанно с прессингом. Я говорил, что тренировки это одно, а игра – другое. Вчера меня спрашивали, все ли впитывают на тренировках, я сказал, что впитывать на тренировках это одно, а в игре – другое. Вот сегодня не делали так, как надо. Даже хуже, чем с Хорватией, если говорить о более-менее сопоставимых соперниках со Словакией. В первые минуты с Хорватией как раз делали то, что нужно. В первую очередь, не получилась игра с мячом. Когда тебе приходится только бегать и отбирать мяч, то быстро устаешь. С чем связано такое большое количество потерь, пока вопрос, на который у меня нет ответа. Бывают дни, когда ничего не получается у команды.

Результат был в первом тайме в нашу пользу. Раз не получается в атаке, то решили обезопасить свои ворота. Перестроились на 5-4-1 и доиграли, слава богу, до нужного результата. Выделять по такой игре не стал бы никого. На этом фоне и Терехов, и Сутормин, которые дебютировали в сборной, смотрелись достойно. Чистяков вышел и сыграл здорово, на том уровне, что он показывает в «Зените». Лучший игрок матча – Сафонов. Сегодня сыграли на ноль, и он спас в нескольких моментах. Но, по мне, это плохо, когда лучшим игроком матча приходится быть вратарю.

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Сегодняшний итог можно назвать удачей, можно мастерством вратаря и защиты. Удача присутствует в футболе, но ее нужно заслужить. Сегодня показали себя одной командой, и удача повернулась лицом. Очень доволен одним – самоотдачей, самоотверженностью. Была команда, которая умирала на поле. Все были друг за друга», – приводит слова Карпина сайт РФС

Матч прошел 8 октября и закончился со счетом 1:0 в пользу сборной России.

Мяч на 14-й минуте встречи в свои ворота забил Милан Шкриниар.

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