Сборная России в матче со Словакией победила благодаря автоголу. Но самый курьезный автогол, пожалуй, случился в игре отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Уэльсом и Чехией в исполнении вратаря валлийцев Дэнни Уорда.
В начале второго тайма, когда счет был равным – 1:1, у него не вышло принять передачу партнера и голкипер прокинул мяч в собственные ворота. Все попытки спасти ситуацию были тщетны.
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- Сборная Уэльса, в итоге, ушла от поражения благодаря голу Дэниеля Джеймса. Матч закончился вничью со счетом 2:2.
- Сборные Уэльса и Чехии выступают в группе E и имеют по 8 очков, при этом у первых есть игра в запасе.
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