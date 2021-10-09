Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах команды под руководством Валерия Карпина в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

«У нас шесть очков отрыва от Словении, Словакия нас тоже вряд ли догонит. Про первое место можно забыть? Рано так говорить, очков-то у нас одинаковое количество. Сегодня и Румыния могла выиграть у Германии. Нам надо просто быть спокойнее, меньше рассуждать.

Посмотришь на поле: вышел кто-то, в девятку пробил – и все. И где все эти рассуждения? Помните, раньше «Усы надежды» были, на Красной площади гуляли? А где усы-то сейчас? Надо быть скромнее, спокойнее», – приводит слова Мостового «Чемпионат»

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Сборная России идет второй в группе H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у хорватов, занимающих первое место по дополнительным показателям. Располагающаяся на третьем месте Словения имеет 10 очков, у Словакии – 9.

8 октября сборная России переиграла Словакию со счетом 1:0.

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