Предматчевая пресс-конференция перед игрой с Финляндией исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова получилась лаконичной: в ответ на восемь вопросов он произнес всего 37 слов. Про конфликт с Русланом Малиновским не стал отвечать вообще.
– Александр Васильевич, я на вас смотрю – на вас лица нет. Что-то случилось или вы сосредоточены?
– Нормальное лицо.
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–Есть ли кадровые потери у команды?
– Нет, нету.
– Какие ощущения перед завтрашним матчем? Есть ощущение, что завтра нужно обязательно выиграть?
– Есть такое ощущение.
– В последних матчах команда пропускала голы на последних минутах. Удалось найти причину, чтобы не повторить это в ближайших двух матчах?
– Постараемся не повторить больше эти ошибки.
– Давление на команду ощущается? Это для вас самый сложный экзамен за последние годы?
– Давления уже нет. Экзамен очень серьезный.
– Как хорошо вы знаете финскую команду и насколько хорошо вы готовы к матчу?
– Хорошо знаю, много матчей посмотрел. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу. Завтра увидите.
– Это впервые, когда вы на пресс-конференции столь лаконично отвечаете на вопросы. Вас или заменили, или вы обиделись на прессу. Что случилось?
– Так будет всегда.
– Сегодня молодежная сборная играет с Францией. Вы будете следить за матчем после тренировки?
– Не успею. Физически не успею посмотреть.
- Матч между Финляндией и Украиной состоится 9 октября.
- Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной сборной Украины для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 18 августа 2021 года.
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