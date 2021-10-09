Предматчевая пресс-конференция перед игрой с Финляндией исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова получилась лаконичной: в ответ на восемь вопросов он произнес всего 37 слов. Про конфликт с Русланом Малиновским не стал отвечать вообще.

– Александр Васильевич, я на вас смотрю – на вас лица нет. Что-то случилось или вы сосредоточены?

– Нормальное лицо.

ЧМ. Квалификация. Европа Малиновский не вызван в сборную Украины после конфликта с тренером 17/09/2021 В 20:48

–Есть ли кадровые потери у команды?

– Нет, нету.

– Какие ощущения перед завтрашним матчем? Есть ощущение, что завтра нужно обязательно выиграть?

– Есть такое ощущение.

– В последних матчах команда пропускала голы на последних минутах. Удалось найти причину, чтобы не повторить это в ближайших двух матчах?

– Постараемся не повторить больше эти ошибки.

– Давление на команду ощущается? Это для вас самый сложный экзамен за последние годы?

– Давления уже нет. Экзамен очень серьезный.

– Как хорошо вы знаете финскую команду и насколько хорошо вы готовы к матчу?

– Хорошо знаю, много матчей посмотрел. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу. Завтра увидите.

– Это впервые, когда вы на пресс-конференции столь лаконично отвечаете на вопросы. Вас или заменили, или вы обиделись на прессу. Что случилось?

– Так будет всегда.

– Сегодня молодежная сборная играет с Францией. Вы будете следить за матчем после тренировки?

– Не успею. Физически не успею посмотреть.

Матч между Финляндией и Украиной состоится 9 октября.

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера основной сборной Украины для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 18 августа 2021 года.

ЧМ. Квалификация. Европа Петраков: «Если вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?» 29/08/2021 В 12:45