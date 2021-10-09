Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что он думает по поводу взаимоотношений главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«То, что о Дзюбе пишут, – это говорит о его харизматической личности. Он яркий, может забить. Но физически Артем не готов на два тайма, я это вижу по движениям на футбольном поле. Хотя можно быть неготовым, но выйти и страстно играть. У него были такие матчи. Конечно, у Дзюбы нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина нет дружеского отношения к Дзюбе. Но они должны подняться выше этого. Это сборная страны. Ты для наших болельщиков постарайся, доставь нам удовольствие. Обращаюсь к обоим. Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чертовой матери! Они должны войти в историю футбола, по крайней мере, российского, и показать все, на что способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой – самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.

Не знаю, появится ли Дзюба вновь в сборной, но было бы полезно, чтобы появился. У него было психологическое расстройство, опустошение, и это нормально для творческого человека. Бывает такое, что хочешь все забросить к чертовой матери, а потом потихоньку проходит. И сейчас Карпин должен это почувствовать. Ну что их учить? Уже взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем нам, болельщикам, любителям футбола. А если будут думать о себе, это будет очень плохо», – поррасуждал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

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