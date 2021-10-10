Украинка Екатерина Монзуль стала главным судьей отборочного матча ЧМ-2022 Андорра – Англия. Для Монзуль это был уже второй матч мужской квалификации ЧМ – в марте она работала на игре сборной Австрии против Фарерских островов. Но момент все равно исторический: впервые матч с участием Англии судила женщина.

После матча этот факт отметил капитан британцев Харри Кейн – форвард написал в твиттере, что «этот случай должен стать первым из многих».

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А до игры о значимости момента высказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который уже не раз поднимал тему гендерного неравенства в футболе: «Важен уровень судьи, а не пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая», – сказал Саутгейт.

Медиа и болельщики положительно оценили работу Монзуль и восхищались смелостью женщины-арбитра.

«Самый большой комплимент, который вы могли бы сделать Катерине Монзуль, – это то, что вы почти не заметили ее присутствие на поле. Это все, что вам нужно от рефери, и неважно – мужчины или женщины», – написал журналист Daily Mail Сами Мокбел.

«Мисс Катерина Монзуль, судья матча Англии против Андорры, не боится поднять руку и дать желтую карточку!», – написала пользовательница твиттера с ником @sunminkimes.

«В этот вечер Монзуль была великолепна на поле», восхищается @James_Abbott7.

«Должен сказать, что я был очень впечатлен Екатериной Монзуль, женщиной-рефери в матче Англии против Андорры. Монзуль и две ее ассистентки на линии провели выдающийся матч», – поделился эмоциями @Col_Wal.

«Катерина сделала то, что я редко вижу перед пенальти. Она сказала вратарю и остальным игрокам до последнего оставаться на линии, потому что слишком часто приходится перебивать пенальти из-за подобных нарушений», – отметил @1DavidBanks.

Нашлось место даже неожиданным просьбам. «Скажите, можем ли мы попытаться привлечь Екатерину Монзуль к работе в АПЛ, ведь она явно лучше большинства имеющихся у вас судей. В качестве альтернативы мы можем обратить внимание на лучших английских женщин-арбитров – они станут глотком свежего воздуха», – обратился к Футбольной ассоциации Англии юзер @pmak27.

Англия обыграла Андорру на выезде со счетом 5:0.

Голами отметились Чилуэлл, Сака, Абрахам, Уорд-Проуз и Грилиш.

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