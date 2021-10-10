Капитан сборной Андорры Ильдефонс Лима опубликовал шуточное обращение к полузащитнику Джейдону Санчо после матча отборочного матча ЧМ-2022 против Англии.

В первом тайме 41-летний ветеран устроил забег за Санчо – эпизод обошелся Лиме травмой задней поверхности бедра. После матча защитник выложил фото момента в твиттере, отметил оппонента и подписал «В следующий раз постарайся сбавить скорость». Также Лима прикрепил несколько смеющихся смайликов.

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Англия обыграла Андорру на выезде со счетом 5:0.

Голами отметились Чилуэлл, Сака, Абрахам, Уорд-Проуз и Грилиш.

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