Капитан сборной Андорры Ильдефонс Лима опубликовал шуточное обращение к полузащитнику Джейдону Санчо после матча отборочного матча ЧМ-2022 против Англии.
В первом тайме 41-летний ветеран устроил забег за Санчо – эпизод обошелся Лиме травмой задней поверхности бедра. После матча защитник выложил фото момента в твиттере, отметил оппонента и подписал «В следующий раз постарайся сбавить скорость». Также Лима прикрепил несколько смеющихся смайликов.
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- Англия обыграла Андорру на выезде со счетом 5:0.
- Голами отметились Чилуэлл, Сака, Абрахам, Уорд-Проуз и Грилиш.
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