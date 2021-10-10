Сборная России вернулась в ночной кошмар: спустя 12 лет команда отправилась в Марибор, в котором потерпела одно из самых болезненных поражений в истории. В 2009-м гол Златко Дедича ударил по самоуверенным россиянам и закрыл им путевку на ЧМ-2010.

В 2021-м ставки аналогичные – попадание на крупнейший ивент. Но теперь у России есть право на ошибку. Команда Карпина опережает соперника на шесть очков и даже в случае ничьей практически гарантирует себе второе место и стыковые матчи. Поражение в Мариборе осложнит задачу, но не станет катастрофой: у России останется запас в три очка и домашний матч со слабым Кипром.

Но такой расклад вряд ли устроит Карпина, который все еще рассчитывает на первое место. Необходимо побеждать, чтобы продолжить погоню за лидирующей Хорватией.

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Кто посмотрит матч по ТВ

Валерий Карпин, сборная России Фото: Getty Images

Сборная России оказалась в глубокой кадровой яме. По разным причинам на октябрьские игры не прилетели Александр Головин, Марио Фернандес, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Вячеслав Караваев, Денис Глушаков и Илья Самошников. После встречи со Словакией расположение сборной покинули Денис Макаров и Юрий Дюпин. Играть решающий матч будут просто выжившие футболисты – качественного выбора у Валеры нет, а на некоторых позициях заявлены дебютанты.

У Словении таких проблем нет, и после игры с Мальтой травмированных в команде не появилось.

Форма

Команда Матьяжа Кека находится в сомнительной форме: в четырех последних матчах Словения одержала две победы, но обе случились над Мальтой. Со словаками Кек сыграл 1:1, а от хорватов отлетел со счетом 0:3. Кроме сенсационной победы над «шахматными» на самом старте отбора, Словении похвастаться нечем.

По результатам у Карпина все в порядке: команда набрала 10 очков из 12 и не пропустила ни одного мяча. Россия обыграла Мальту, Словакию и Кипр, но вопросы все же остаются. Болельщиков и журналистов смущает качество игры: например, в конце матчей с мальтийцами и киприотами. А то, что в игре со Словакией россияне банально отскочили, признал даже Карпин.

Ориентировочные составы

Словения

Россия

Лицом к лицу

Это будет седьмая встреча команд. В активе России три победы, у Словении две.

Словения выиграла оба домашних матча против России (2:1 и 1:0).

Первая встреча команд в отборе ЧМ-2022 завершилась со счетом 2:1. Голами отметились Артем Дзюба (дважды) и Йосип Иличич.

Валерий Карпин в качестве футболиста провел оба матча против Словении в отборе к ЧМ-2002.

Россия занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Словения – 63-е.

Котировки букмекеров

Победа Словении: 2,50

Победа России: 3,10

У Словении почти ничего не получается в отборе, но даже в таком состоянии букмекеры считают ее фаворитом. Во многом из-за составов: у словенцев будут все топы, а Россия обескровлена множеством травм. Для команды Кека это будет принципиальный матч, поэтому настрой окажется не слабее, чем на стыковой матч в 2009-м.

Зелимхан Бакаев и Валерий Карпин Фото: Getty Images

Где смотреть

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1» – начало трансляции запланировано на 21:45 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте на уютную трансляцию от Eurosport.

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