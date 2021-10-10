Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Словении поделился мыслями и ожиданиями после разбора ошибок в предыдущей игре со словаками.

– Вы уже разобрали игру со Словакией?

– Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил, у меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина.

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– В чем отличие Словении от Словакии?

– Не могу сказать, что есть большие отличия. Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь на выезде нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее, – приводит слова Карпина «Матч»

Матч Словения – Россия состоится 11 октября в Мариборе в 21:40 по московскому времени.

Встреча со Словакией закончилась победой России со счетом 1:0 в результате автогола.

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