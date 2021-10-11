Тренерский штаб Валерия Карпина определился со стартовым составом сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 против Словении.
Стартовый состав: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин (к) – Баринов, Кузяев, Фомин – Бакаев, Смолов, Миранчук.
Запас: Гилерме, Лунев, Терехов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Ерохин, Захарян, Заболотный.
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Капитан России в предстоящей игре Алексей Сутормин проведет всего лишь второй матч за национальную команду. Он дебютировал тремя днями ранее – в игре против словаков.
- Стартовый свисток будет дан в 21:45 (мск).
- В предыдущей игре со Словакией (1:0), капитанскую повязку носил Далер Кузяев.
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