Тренерский штаб Валерия Карпина определился со стартовым составом сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 против Словении.

Стартовый состав: Сафонов – Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин (к) – Баринов, Кузяев, Фомин – Бакаев, Смолов, Миранчук.

Запас: Гилерме, Лунев, Терехов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Ерохин, Захарян, Заболотный.

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Капитан России в предстоящей игре Алексей Сутормин проведет всего лишь второй матч за национальную команду. Он дебютировал тремя днями ранее – в игре против словаков.

Стартовый свисток будет дан в 21:45 (мск).

В предыдущей игре со Словакией (1:0), капитанскую повязку носил Далер Кузяев.

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