В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России обыграла команду Словении со счетом 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА замкнул головой подачу Даниила Фомина. Спустя всего четыре минуты Георгий Джикия вонзил ударом через себя после красивого паса пяткой Федора Смолова. Сборная Словении сократила отставание до перерыва благодаря дальнему выстрелу в угол в исполнении Йосипа Иличича на 40-й минуте.

Во втором тайме забитых мячей не было.

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В параллельном матче Хорватия с трудом избежала поражения от Словакии (2:2). Благодаря этому Россия с 19 очками вышла на первое место в группе Н и оторвалась от «шашечных» на два балла. Словения – третья с 10 очками.

8 октября команда Карпина в Казани победила Словакию со счетом 1:0. Единственный мяч залетел в ворота гостей после ошибки Милана Шкриньяра.

Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 российская команда проведет в ноябре. 11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.

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