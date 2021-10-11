11 октября сборная России в гостях встречалась со Словенией в квалификации ЧМ-2022 и добилась победы.
Победный мяч на 32-й минуте забил защитник Георгий Джикия, причем его гол – возможно, самый красивый в квалификации ЧМ-2022. Игрок российской сборной с подачи Федора Смолова ударом левой ногой через себя расстрелял ворота Яна Облака.
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  • Это второй гол Джикии за 40 матчей в сборной – первый был забит Бельгии в ноябре 2019 года.
  • Матч закончился победой России со счетом 2:1. Команда Валерия Карпина вышла на чистое первое место, оторвавшись на 2 очка от хорватов.
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